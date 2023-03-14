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18:31 (мск), источник: Sport24

Бетербиев заявил, что готов драться с украинцем Усиком

Российский боксер, чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о готовности подраться с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком из Украины.

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Источник: РИА "Новости"

— У тебя есть история с Усиком. Ты бы вышел боксировать с ним?

— Конечно.

— И даже в категории выше?

— В первом тяжелом я бы с ним побоксировал. Почему? Когда у меня проходили переговоры с TopRank и Эдди Хирном, тогда я еще не подписал контракт с TopRank, Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом, а я выиграл пояс IBF. Тогда я сказал Хирну: «Если в течение года гарантируешь бой с Усиком за абсолюта, то я выйду на этот вес». Я был готов с ним боксировать. Но они промолчали, не дали ответ. И я уже пошел в TopRank. Условия были примерно одинаковые, у Хирна даже чуть получше.

— То есть ты думаешь, что они связались с Усиком?

— Да, конечно.

— Сказали, что ты готов с ним драться?

— Да, именно в его весе. Конечно, я понимаю их… Может, на его месте я бы тоже не пошел боксировать со мной. Кого они в итоге выбрали? Беллью?

— Да, Беллью.

— Они добровольную защиту сделали в первом тяжелом. Я бы на его месте наверно тоже перешел в тяжелый вес.

— Считаешь себя неудобным соперником для Усика?

— Я так не считаю. Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить. Если ты знаешь эти моменты, кажется, никаких проблем нет. И с левшами, и с правшами. Мне кажется, тут больше минусы тренеров. Наверно и боксеров, если они не могут, если есть какие-то проблемы, комплексы, — сказал Бетербиев в новом выпуске «Ушатайка» на Ютубе.

Ранее Артур Бетербиев и Александр Усик встречались трижды, но в любителях. Два боя выиграл украинец и один остался за россиянином.

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