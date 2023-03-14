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21:50 (мск), источник: Vesti.kz

Канело официально объявил о следующем бое после трилогии с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес объявил о возвращении на ринг, передают Vesti.kz.

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Источник: Коллаж Vesti.kz

«Подтверждаю! Я буду защищать свои титулы в Халиско 6 мая этого года на стадионе “Акрон” против Джона Райдера», — написал он в соцсетях.

Напомним, что последний поединок Альварес провел в сентябре 2022-го, когда судейским решением победил в трилогии казахстанца Геннадия Головкина и защитил свои титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

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