Канело официально объявил о следующем бое после трилогии с Головкиным
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес объявил о возвращении на ринг, передают Vesti.kz.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес объявил о возвращении на ринг, передают Vesti.kz.
«Подтверждаю! Я буду защищать свои титулы в Халиско 6 мая этого года на стадионе “Акрон” против Джона Райдера», — написал он в соцсетях.
Напомним, что последний поединок Альварес провел в сентябре 2022-го, когда судейским решением победил в трилогии казахстанца Геннадия Головкина и защитил свои титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.