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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России вышла на открытие чемпионата мира с национальным флагом

Женская сборная России по боксу вышла на открытие чемпионата мира с российским флагом.

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Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — РИА Новости. Женская сборная России по боксу вышла на церемонию открытия чемпионата мира в Нью-Дели с российским флагом, сообщает корреспондент РИА Новости.

Чемпионат мира среди женщин проходит в Нью-Дели с 15 по 26 марта.

В октябре прошлого года Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. Ряд команд, в том числе USA Boxing, объявили об отказе от участия в чемпионате мира из-за решения IBA о допуске команды России к соревнованиям с флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что в российской команде на чемпионате выступят Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг), Диана Пятак (свыше 81 кг).

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов надеется, что команда завоюет не менее четырех медалей. При этом он отметил, что среди стран-лидеров чемпионата можно назвать команды Индии, Китая, Южной Кореи. Также сильные команды у Узбекистана, Казахстана, Японии и ряда других стран, считает главный тренер российской команды.

Всего в чемпионате участвуют более 320 спортсменов из 65 стран мира.

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