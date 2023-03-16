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14:33 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс заявил, что его боксерский бой против Федора Емельяненко не состоится

Федор Емельяненко в феврале завершил карьеру.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Боксерский бой между Роем Джонсом — младшим и Федором Емельяненко не состоится, переговоры о нем не ведутся. Об этом Джонс в четверг сообщил ТАСС.

«Мы обсуждали этот бой, были и определенные переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет», — сказал Джонс.

Ранее Джонс и Емельяненко неоднократно говорили о возможности проведения подобного поединка.

Емельяненко завершил карьеру в начале февраля после поражения от Райана Бейдера на турнире Bellator.

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