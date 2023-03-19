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19 марта, источник: Vesti.kz

Айдос Ербосынулы сделал заявление о возвращении после нокаута и комы

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16−1, 11 КО), выступающий во втором среднем весе, ответил на вопрос о своем возвращении на ринг после тяжелого поражения, сообщают Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Один из подписчиков в соцсетях спросил у спортсмена: «Батыр, когда вернешься на ринг? Соскучились по твоим боям», на что Ербосынулы ответил: «Пока еще не готов вернуться. Чего скрывать, я и сам соскучился».

В ноябре прошлого года в США казахстанец проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррелу. После боя Ербосынулы был введен в состояние комы и перенес операцию. Сейчас боксер находится уже в Казахстане.

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