Айдос Ербосынулы сделал заявление о возвращении после нокаута и комы
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16−1, 11 КО), выступающий во втором среднем весе, ответил на вопрос о своем возвращении на ринг после тяжелого поражения, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16−1, 11 КО), выступающий во втором среднем весе, ответил на вопрос о своем возвращении на ринг после тяжелого поражения, сообщают Vesti.kz.
Один из подписчиков в соцсетях спросил у спортсмена: «Батыр, когда вернешься на ринг? Соскучились по твоим боям», на что Ербосынулы ответил: «Пока еще не готов вернуться. Чего скрывать, я и сам соскучился».
В ноябре прошлого года в США казахстанец проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррелу. После боя Ербосынулы был введен в состояние комы и перенес операцию. Сейчас боксер находится уже в Казахстане.