WBA обязала Усика и Фьюри подписать контракт на поединок до 1 апреля

Источник: Соцсети украинца

Ранее в WBA заявили, что 11 марта получили от обеих сторон подтверждение о договоренности по проведению поединка. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщал, что объединительный бой в тяжелом весе пройдет 29 апреля. 13 марта британец предложил Усику включить в договор о поединке пункт об отсутствии боя-реванша. Если команды не сумеют согласовать контракт, украинца обяжут начать переговоры о бое с представителем Великобритании Даниелем Дюбуа.

Фьюри 4 декабря победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика.