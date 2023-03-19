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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WBA обязала Усика и Фьюри подписать контракт на поединок до 1 апреля

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри подписать до 1 апреля контракт на бой, сообщил президент организации Хильберто Мендоса в Twitter.

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Источник: Соцсети украинца

Ранее в WBA заявили, что 11 марта получили от обеих сторон подтверждение о договоренности по проведению поединка. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщал, что объединительный бой в тяжелом весе пройдет 29 апреля. 13 марта британец предложил Усику включить в договор о поединке пункт об отсутствии боя-реванша. Если команды не сумеют согласовать контракт, украинца обяжут начать переговоры о бое с представителем Великобритании Даниелем Дюбуа.

Фьюри 4 декабря победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика.

Британцу 34 года, он не знает поражений на профессиональном ринге (33 победы и одна ничья). 36-летний Усик также остается непобежденным, у него 20 выигранных боев.

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