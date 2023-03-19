Казахстанский боксер вырубил мексиканца у него на родине
Казахстанский боксер Руслан Мадиев одержал досрочную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Руслан Мадиев одержал досрочную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он принял участие в вечере бокса в Росарито (Мексика). Соперником Мадиева стал местный боксер Хуан Хименес.
Поединок прошел в первом полусреднем весе. Он был рассчитан на восемь раундов, однако не продлился всю отведенную дистанцию. Мадиев одержал победу нокаутом во втором раунде.
Эта победа стала для Мадиева 15-й в профи. Он вернулся на ринг после более чем годового перерыва. Мексиканец же проиграл уже в 23-й раз.