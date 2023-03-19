Казахстанский боксер вырубил мексиканца у него на родине

Он принял участие в вечере бокса в Росарито (Мексика). Соперником Мадиева стал местный боксер Хуан Хименес.

Поединок прошел в первом полусреднем весе. Он был рассчитан на восемь раундов, однако не продлился всю отведенную дистанцию. Мадиев одержал победу нокаутом во втором раунде.