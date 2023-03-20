Канело поздравил казахстанцев с Наурызом на казахском языке

«Наурыз құтты болсын, Қазақстан! Сильно рад вас видеть! Обнимаю всех!» — обратился к казахстанцам Канело, облаченный в чапан.

Альварес сделал это в зале, где также тренируются казахстанцы Абильхан Аманкул, Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Данила Семенов.