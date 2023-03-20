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20 марта, источник: Vesti.kz

Канело поздравил казахстанцев с Наурызом на казахском языке

Известный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес поздравил казахстанцев с наступающим праздником Наурыз, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Наурыз құтты болсын, Қазақстан! Сильно рад вас видеть! Обнимаю всех!» — обратился к казахстанцам Канело, облаченный в чапан.

Альварес сделал это в зале, где также тренируются казахстанцы Абильхан Аманкул, Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов и Данила Семенов.

«Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль Канело Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, великим днем прихода весны. А коллектив Suleimen Promotions в свою очередь по казахским традициям подарил боксеру чапан, проявив свое уважение», — сообщает пресс-служба промоутерской компании Suleimen Promotions.

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