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21 марта, источник: Vesti.kz

Чемпионка Азии из Казахстана вышла в четвертьфинал женского ЧМ по боксу

Казахстанская боксерша Римма Волосенко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия).

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Источник: КФБ

Сегодня, 21 марта, она провела поединок ⅛ финала в олимпийской весовой категории до 60 килограммов. Соперницей казахстанки стала представительница Сербии Наталья Садрина. Волосенко выиграла раздельным решением судей.

Победа в следующей стадии и выход в полуфинал гарантируют Волосенко медаль мирового первенства-2023. Напомним, что она является чемпионкой Азии-2021.

Также в четвертьфинал сегодня вышли Алуа Балкибекова и Карина Ибрагимова. Ранее турнир покинули Назым Кызайбай, Жазира Уракбаева и Аида Абикеева.

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