Чемпионка Азии из Казахстана вышла в четвертьфинал женского ЧМ по боксу
Казахстанская боксерша Римма Волосенко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия).
Казахстанская боксерша Римма Волосенко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия).
Сегодня, 21 марта, она провела поединок ⅛ финала в олимпийской весовой категории до 60 килограммов. Соперницей казахстанки стала представительница Сербии Наталья Садрина. Волосенко выиграла раздельным решением судей.
Победа в следующей стадии и выход в полуфинал гарантируют Волосенко медаль мирового первенства-2023. Напомним, что она является чемпионкой Азии-2021.
Также в четвертьфинал сегодня вышли Алуа Балкибекова и Карина Ибрагимова. Ранее турнир покинули Назым Кызайбай, Жазира Уракбаева и Аида Абикеева.