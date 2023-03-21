Чемпионка Азии из Казахстана вышла в четвертьфинал женского ЧМ по боксу

Источник: КФБ

Сегодня, 21 марта, она провела поединок ⅛ финала в олимпийской весовой категории до 60 килограммов. Соперницей казахстанки стала представительница Сербии Наталья Садрина. Волосенко выиграла раздельным решением судей.

Победа в следующей стадии и выход в полуфинал гарантируют Волосенко медаль мирового первенства-2023. Напомним, что она является чемпионкой Азии-2021.