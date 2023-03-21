Две белоруски выступят в четвертьфиналах на чемпионате мира по боксу

В шестой соревновательный день состоялись поединки одной восьмой финала в весовой категории до 60 кг. Представительница Беларуси Алла Ивашкевич не сумела преодолеть барьер данной стадии, единогласным решением судей проиграв Хелиф Хаджиле из Алжира (0:5). Ивашкевич стала уже четвертой белоруской, покинувшей турнир: ранее из сеток в своих категориях выбыли Алина Вебер (до 75 кг), Арина Данильчик (до 66 кг) и Яна Бурим (до 50 кг).

Таким образом, борьбу за медали чемпионата мира по боксу в четвертьфиналах продолжат только две белоруски. 22 марта на ринг против Савити Боры из Индии выйдет наша Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг. Также в среду свой поединок одной четвертой финала в весе до 52 кг проведет Юлия Апанасович, соперницей белоруски станет представительница Непала Анджани Тели.