Две белоруски выступят в четвертьфиналах на чемпионате мира по боксу
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Индии Нью-Дели продолжается 13-й чемпионат мира по боксу среди женщин с участием белорусских спортсменок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Индии Нью-Дели продолжается 13-й чемпионат мира по боксу среди женщин с участием белорусских спортсменок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В шестой соревновательный день состоялись поединки одной восьмой финала в весовой категории до 60 кг. Представительница Беларуси Алла Ивашкевич не сумела преодолеть барьер данной стадии, единогласным решением судей проиграв Хелиф Хаджиле из Алжира (0:5). Ивашкевич стала уже четвертой белоруской, покинувшей турнир: ранее из сеток в своих категориях выбыли Алина Вебер (до 75 кг), Арина Данильчик (до 66 кг) и Яна Бурим (до 50 кг).
Таким образом, борьбу за медали чемпионата мира по боксу в четвертьфиналах продолжат только две белоруски. 22 марта на ринг против Савити Боры из Индии выйдет наша Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг. Также в среду свой поединок одной четвертой финала в весе до 52 кг проведет Юлия Апанасович, соперницей белоруски станет представительница Непала Анджани Тели.
Всего участие в главных соревнованиях сезона для женщин принимают более 300 спортсменок из 65 стран, которые разыгрывают медали в 12 весовых категориях. Полуфиналы личных турниров пройдут в четверг, финалы состоятся 25 и 26 марта.