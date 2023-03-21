Избиением с тремя нокдаунами закончился бой казахстанца за титул от WBA в Алматы

Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале третьего раунда он сделал это еще раз. Лауса нашел в себе силы, чтобы продолжить бой, но уже вскоре пропустил удар по печени, после которого не смог больше драться. Рефери остановил поединок.