Избиением с тремя нокдаунами закончился бой казахстанца за титул от WBA в Алматы
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал победу на вечере бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал победу на вечере бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 21 марта, он провел защиту пояса WBA Inter-Continental во втором полулегком весе. Бой стал соглавным на шоу.
Соперником казахстанца стал представитель Филиппин Женель Лауса. Поединок был рассчитан на десять раундов.
Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале третьего раунда он сделал это еще раз. Лауса нашел в себе силы, чтобы продолжить бой, но уже вскоре пропустил удар по печени, после которого не смог больше драться. Рефери остановил поединок.
Эта победа стала для Сойлыбаева 16-й в профи.