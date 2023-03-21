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21 марта, источник: Vesti.kz

Избиением с тремя нокдаунами закончился бой казахстанца за титул от WBA в Алматы

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал победу на вечере бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Diamond Ring

Сегодня, 21 марта, он провел защиту пояса WBA Inter-Continental во втором полулегком весе. Бой стал соглавным на шоу.

Соперником казахстанца стал представитель Филиппин Женель Лауса. Поединок был рассчитан на десять раундов.

Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале третьего раунда он сделал это еще раз. Лауса нашел в себе силы, чтобы продолжить бой, но уже вскоре пропустил удар по печени, после которого не смог больше драться. Рефери остановил поединок.

Эта победа стала для Сойлыбаева 16-й в профи.

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