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22:40 (мск), источник: Vesti.kz

Жанкош Тураров избил мексиканца и стал чемпионом мира

Сегодня, 21 марта, в Алматы прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Жанкоша Турарова, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанец бился за титул чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Его оппонент — мексиканец Алехандро Менесес — проводил защиту.

Бой был запланирован на 12 раундов. В начале 10-го у мексиканца открылось кровотечение из глаза. Врач его до боя допустил, но команда решила отказаться от продолжения поединка.

Таким образом, казахстанец выиграл техническим нокаутом.

Для Турарова, идущего без поражений, эта победа стала 27-й в профи. Он стал новым чемпионом IBO в первом полусреднем весе.

Напомним, что соглавным на шоу был бой казахстанца Бекмана Сойлыбаева, который успешно провел защиту пояса WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.

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