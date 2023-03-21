Жанкош Тураров избил мексиканца и стал чемпионом мира

Казахстанец бился за титул чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Его оппонент — мексиканец Алехандро Менесес — проводил защиту.

Бой был запланирован на 12 раундов. В начале 10-го у мексиканца открылось кровотечение из глаза. Врач его до боя допустил, но команда решила отказаться от продолжения поединка.

Таким образом, казахстанец выиграл техническим нокаутом.

Для Турарова, идущего без поражений, эта победа стала 27-й в профи. Он стал новым чемпионом IBO в первом полусреднем весе.