СМИ сообщают о срыве переговоров по бою между Усиком и Фьюри

Команды украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри прервали переговоры по организации объединительного поединка в тяжелом весе, сообщает ESPN со ссылкой на источники в обоих лагерях.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сообщила, что 11 марта получила от обеих сторон подтверждение о договоренности по проведению боя в тяжелом весе 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По данным источника, ранее стороны договорились поделить гонорар в пропорции 70−30% в пользу британца, однако украинец потребовал равных долей.

«Независимо от того, насколько Усик пошел на компромисс, его подталкивали к большему», — сказал менеджер Усика журналисту Стиву Киму, который первым сообщил о провале переговоров.

Согласно источникам, Усик закрыл тренировочный лагерь и перегруппируется с командой, чтобы спланировать свой следующий бой. Три обязательных претендента ждут своего шанса на поединок с Усиком, но первое место в списке занимает британец Даниэль Дюбуа.

Фьюри 4 декабря победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика.