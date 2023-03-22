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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Майк Тайсон побоксировал с Хасбиком

Прославленный боксер Майк Тайсон пригласил к себе на подкаст блогера из Дагестана Хасбуллу «Хасбика» Магомедова.

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Источник: Reuters

В ходе записи эфира Хасбик и легенда мирового спорта провели шуточный спарринг, в ходе которого 56-летнему представителю США пришлось защищаться от атак гостя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что во время профессиональной карьеры Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории.

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