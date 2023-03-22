Майк Тайсон побоксировал с Хасбиком
Прославленный боксер Майк Тайсон пригласил к себе на подкаст блогера из Дагестана Хасбуллу «Хасбика» Магомедова.
Прославленный боксер Майк Тайсон пригласил к себе на подкаст блогера из Дагестана Хасбуллу «Хасбика» Магомедова.
В ходе записи эфира Хасбик и легенда мирового спорта провели шуточный спарринг, в ходе которого 56-летнему представителю США пришлось защищаться от атак гостя.
Отметим, что во время профессиональной карьеры Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории.