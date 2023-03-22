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22 марта, источник: Vesti.kz

Казахстанка вышла в полуфинал ЧМ-2023 по боксу после победы над пятикратной призеркой чемпионатов мира

Казахстанка Валентина Хальзова вышла в ½ финала на женском чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории до 75 килограммов ей противостояла Элиф Гюнери из Турции. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Хальзовой — 4:0.

Благодаря победе казахстанка вышла в полуфинал и как минимум гарантировала себе бронзовую награду.

Отметим, что Хальзова является чемпионкой мира 2016 года в Астане. Также она завоевывала бронзу на ЧМ-2022 в Стамбуле и становилась обладательницей серебра на чемпионате Азии в 2017 году в Хошимине (Вьетнам). Ее соперница пять раз становилась призеркой чемпионатов мира.

Напомним, что ранее Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Карина Ибрагимова (до 57), Надежда Рябец (до 66) и Фариза Шолтай (до 81) вышли в ½ финала. В свою очередь Жайна Шекербекова (54), Римма Волосенко (60) и Мадина Нуршаева (до 70) уступили в четвертьфинале и лишились шансов на медаль чемпионата мира.

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