Казахстанка вышла в полуфинал ЧМ-2023 по боксу после победы над пятикратной призеркой чемпионатов мира

В весовой категории до 75 килограммов ей противостояла Элиф Гюнери из Турции. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Хальзовой — 4:0.

Благодаря победе казахстанка вышла в полуфинал и как минимум гарантировала себе бронзовую награду.

Отметим, что Хальзова является чемпионкой мира 2016 года в Астане. Также она завоевывала бронзу на ЧМ-2022 в Стамбуле и становилась обладательницей серебра на чемпионате Азии в 2017 году в Хошимине (Вьетнам). Ее соперница пять раз становилась призеркой чемпионатов мира.