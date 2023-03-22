Казахстанка одержала тяжелую победу над хозяйкой ринга на ЧМ-2023 по боксу
Казахстанка Ляззат Кунгейбаева провела четвертьфинальный бой на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Ляззат Кунгейбаева провела четвертьфинальный бой на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весе свыше 81 килограмма Кунгейбаева встречалась с представительницей Индии Нупур. Казахстанка в этом поединке одержала трудную победу раздельным решением судей — 4:3.
Таким образом, Кунгейбаева вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзу.
Напомним, что ранее Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Карина Ибрагимова (до 57), Надежда Рябец (до 66), Валентина Хальзова (75) и Фариза Шолтай (до 81) вышли в ½ финала. В свою очередь Жайна Шекербекова (54), Римма Волосенко (60) и Мадина Нуршаева (до 70) уступили в четвертьфинале и лишились шансов на медаль чемпионата мира.