Белоруска Юлия Апанасович стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по боксу

В восьмой соревновательный день состоялись полуфинальные поединки во всех двенадцати весовых категориях. Представительница Беларуси Юлия Апанасович, выступающая в весе до 52 кг, билась за выход в финал с китаянкой Ву Ю. По итогам поединка все судьи отдали предпочтение азиатской спортсменке. Тем не менее, Юлия стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, поскольку бои за третье место на турнире не проводятся. По ходу соревнований в Нью-Дели Апанасович последовательно победила румынку Александру Георге, Ферузу Казакову из Узбекистана и Анджани Тели из Непала.

Всего участие в главных соревнованиях сезона для женщин приняли более 300 спортсменок из 65 стран, помимо Апанасович на мировом первенстве выступили еще пять белорусок. Виктория Кебикова дошла до четвертьфинала в весовой категории до 81 кг, на стадии одной восьмой финала борьбу за медали завершили Алла Ивашкевич (до 60 кг) и Алина Вебер (до 75 кг), а Яна Бурим (до 50 кг) и Арина Данильчик (до 66 кг) не сумели преодолеть барьер первого раунда. Чемпионат мира по боксу среди женщин в Индии завершится 26 марта поединками за золотые награды.