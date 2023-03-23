Казахстан сотворил сенсацию в полуфинале женского ЧМ-2023 по боксу

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов она сенсационно победила Линь Юйтин из Тайваня, двукратную чемпионку мира (2018, 2022). Также Юйтин выигрывала золото чемпионата Азии-2017. Тем весомее выглядит выход в финал Ибрагимовой.