Казахстан сотворил сенсацию в полуфинале женского ЧМ-2023 по боксу
Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова вышла в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова вышла в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 57 килограммов она сенсационно победила Линь Юйтин из Тайваня, двукратную чемпионку мира (2018, 2022). Также Юйтин выигрывала золото чемпионата Азии-2017. Тем весомее выглядит выход в финал Ибрагимовой.
Напомним, ранее другая казахстанка Алуа Балкибекова (до 48) не смогла отобраться в финал и стала бронзовой призеркой турнира.