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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан понес вторую потерю за день на женском ЧМ-2023 по боксу

Казахстанская боксерша Надежда Рябец не смогла выйти в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

В полуфинале весовой категории до 66 килограммов она уступила китаянке Ян Лю, вследствие чего будет довольствоваться бронзовой наградой турнира.

Ранее в финал ЧМ вышла Карина Ибрагимова (до 57), тогда как Алуа Балкибекова (до 48) стала бронзовой призеркой.

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