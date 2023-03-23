Казахстан понес вторую потерю за день на женском ЧМ-2023 по боксу
Казахстанская боксерша Надежда Рябец не смогла выйти в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Надежда Рябец не смогла выйти в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 66 килограммов она уступила китаянке Ян Лю, вследствие чего будет довольствоваться бронзовой наградой турнира.
Ранее в финал ЧМ вышла Карина Ибрагимова (до 57), тогда как Алуа Балкибекова (до 48) стала бронзовой призеркой.