Казахстанская боксерша стала бронзовой призеркой ЧМ-2023
Казахстанская боксерша Фариза Шолтай не смогла выйти в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Фариза Шолтай не смогла выйти в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 81 килограмма ее остановила китаянка Ван Лина.
В итоге четвертая казахстанка за день осталась без финала ЧМ и вынуждена довольствоваться бронзовой медалью.
Ранее свои бои в рамках ½ финала проиграли Валентина Хальзова (до 75), Надежда Рябец (до 66) и Алуа Балкибекова (до 48), а вот Карина Ибрагимова (до 57) сенсационно пробилась в финал.