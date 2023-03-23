Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Македония
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Италия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Исландия
Футбол. Сборные
перерыв
Венгрия
Эстония
10
Футбол. Сборные
20:00
Иран
Россия
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
13
Хоккей. НХЛ
24.03
Филадельфия
Миннесота
Хоккей. НХЛ
24.03
Бостон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
24.03
Вашингтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
24.03
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.03
Оттава
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.03
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
24.03
Детройт
Сент-Луис
Футбол. Сборные
24.03
Аргентина
Панама
Футбол. Чемпионат Европы
18:00
Казахстан
Словения
12
Хоккей. НХЛ
24.03
Нэшвилл
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
14
Хоккей. НХЛ
24.03
Даллас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
24.03
Калгари
Вегас
Хоккей. НХЛ
24.03
Анахайм
Виннипег
Хоккей. НХЛ
24.03
Ванкувер
Сан-Хосе
Все события
19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская боксерша стала бронзовой призеркой ЧМ-2023

Казахстанская боксерша Фариза Шолтай не смогла выйти в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Наверх
Источник: КФБ

В полуфинале весовой категории до 81 килограмма ее остановила китаянка Ван Лина.

В итоге четвертая казахстанка за день осталась без финала ЧМ и вынуждена довольствоваться бронзовой медалью.

Ранее свои бои в рамках ½ финала проиграли Валентина Хальзова (до 75), Надежда Рябец (до 66) и Алуа Балкибекова (до 48), а вот Карина Ибрагимова (до 57) сенсационно пробилась в финал.

Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь