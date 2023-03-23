Казахстанская боксерша стала бронзовой призеркой ЧМ-2023

В итоге четвертая казахстанка за день осталась без финала ЧМ и вынуждена довольствоваться бронзовой медалью.

Ранее свои бои в рамках ½ финала проиграли Валентина Хальзова (до 75), Надежда Рябец (до 66) и Алуа Балкибекова (до 48), а вот Карина Ибрагимова (до 57) сенсационно пробилась в финал.