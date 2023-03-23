Тайсон Фьюри обрушился с оскорблениями на Александра Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри обрушился с оскорблениями на украинца Александра Усика после отмены боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Британский боксер Тайсон Фьюри обрушился с оскорблениями на украинца Александра Усика после отмены боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Вчера стало известно, что поединок между Фьюри и Усиком не состоится из-за разногласий по контракту.
"Усик, ты маленький засранец. Ты настоящий маленький засранец, пугало, беззубый, уродец, крыса! Ты маленький мерзкий ублюдок. Всю неделю пытался увильнуть от боя, умолял о реванше, как маленькая девочка. Ты получил свой матч-реванш, а потом даже не захотел драться. Ты маленький сраный козел.
Заруби себе на носу, козел, ты никогда не заслужишь биться с Цыганским королем. Ты маленький 90-килограммовый трус. И вся твоя команда тоже трусы", — заявил Фьюри на видео в социальных сетях.
Тайсон Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы (1 ничья). На счету Александра Усика 20 выигрышей в 20 поединках.