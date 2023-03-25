Белорусские боксеры завоевали три золота на турнире в Бишкеке

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из шести стран — Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Узбекистана и Республики Корея, которые определяли сильнейших в 13 весовых категориях. По итогам турнира белорусские боксеры завоевали четыре награды: три золотые и одну бронзовую. Накануне обладателем медали за третье место стал Денис Солоцких (весовая категория до 51 кг), который в полуфинале раздельным решением судей уступил узбеку Абдумажиду Маннопову.

В Бишкеке 25 марта состоялись финальные бои. Победителем мемориала Шопокова в весе до 48 кг стал Евгений Кармильчик, одолевший представителя страны-хозяйки Анвариджона Ходжиева. Золото в категории до 80 кг выиграл Алексей Алферов, который в решающем поединке был сильнее кыргызстанца Омурбека Бекжигита. И, наконец, в финале турнира до 92 кг наш Владислав Смягликов победил еще одного местного атлета Бакыта Токтосуна.