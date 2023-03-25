Россиянки завоевали золото и серебро в предпоследний день ЧМ по боксу
Россиянки завоевали золото и серебро в предпоследний день чемпионата мира по боксу.
Россиянки завоевали золото и серебро в предпоследний день чемпионата мира по боксу.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россиянки завоевали золотую и серебряную медали в предпоследний соревновательный день на чемпионате мира по боксу, который проходит в Нью-Дели.
Анастасия Демурчян в финале в весовой категории до 70 кг единогласным решением судей победила австралийку Фрэнсис Скотт Кайе. Наталия Сычугова в решающем поединке в весе до 63 кг уступила раздельным решением китаянке Ян Ченъюй.
Ранее представительница России Диана Пятак (свыше 81 кг) стала бронзовым призером турнира.
Женский чемпионат мира по боксу завершится в воскресенье. Общий призовой фонд соревнований составляет 2,4 миллиона долларов. Победительницы получат по 100 тысяч долларов, финалистки — по 50 тысяч, бронзовые призеры — по 25 тысяч.
В октябре прошлого года Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Они могут выступать на международных турнирах под флагами своих стран.