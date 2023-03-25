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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Порхала как бабочка, жалила как пчела. 18-летняя Демурчян — чемпионка мира

В российском любительском боксе новая суперзвезда.

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Источник: Федерация бокса России

Как же приятно видеть российскую символику на женском чемпионате мира по боксу! Благодаря громадной работе Международной ассоциации бокса и её президента Умара Кремлёва наших спортсменов вернули на официальные соревнования, причём со своим флагом и гимном! Конечно, такое многим не понравилось: боксёры из США, Англии, Германии и ещё ряда стран решили наказать собственных спортсменов, решив бойкотировать турнир. Ну, да и бог с ними.

Тем более что на женском ЧМ-2023 конкуренция всё равно была весьма серьёзной. До финала добрались только две наших спортсменки, одной из которых стала Анастасия Демурчян. 18-летняя чемпионка России в категории до 70 килограммов добралась до решающего поединка уверенно, красиво перебив всех соперниц. В финале Настю поджидала 38-летняя австралийка Кей Скотт, которую Демурчян в нынешнем году уже побеждала. Но расслабляться никто не планировал.

Тем более что первый финал для России не удался — Наталия Сычугова проиграла китайской спортсменке. Поэтому за Демурчян было особенно тревожно. Наша краснодарская звёздочка сразу захватила центр ринга, выбрасывая множество ударов. Анастасия здорово использовала свой главный козырь — блестящую работу ног. Австралийка за соперницей немного не успевала, пытаясь компенсировать недостаток скорости вязкими клинчами. Первый раунд Демурчян выиграла со счётом 4−1.

Единственным опасным оружием Скотт был левый боковой, который иногда доходил до цели. Ветеранша добавила и в активности, но регулярно натыкалась на джеб Насти. Смотреть за действиями россиянки было удовольствием, она работала изящно и легко: чем-то Демурчян даже напоминала Мохаммеда Али. В третьем раунде Скотт и вовсе оказалась в нокдауне. Неудивительно, что Настя уверенно победила, став чемпионкой мира! Красавице всего 18 лет — кажется, в нашем боксе появилась новая суперзвезда.

Автор: Александр Фролов

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