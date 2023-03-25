Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Беларусь
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Израиль
Косово
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Детройт
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
Сиэтл
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Норвегия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Перу
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Шотландия
Кипр
30
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
01
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес
Виннипег
Хоккей. НХЛ
26.03
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
26.03
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
26.03
Монреаль
Коламбус
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Джерси
Оттава
Футбол. Первый дивизион
13:00
Алания
Рубин
00
Хоккей. НХЛ
26.03
Питтсбург
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
26.03
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
26.03
Анахайм
Сент-Луис
Все события
18:52 (мск), источник: ТАСС

На женском чемпионате мира по боксу вместо гимна РФ включили фрагмент концерта Чайковского

Инцидент произошел во время награждения Анастасии Демурчян золотой медалью.

Наверх
Источник: Федерация бокса России

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 марта. /ТАСС/. Организаторы женского чемпионата мира по боксу не включили гимн Российской Федерации в честь победившей на мировом первенстве россиянки Анастасии Демурчян. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу Демурчян единогласным решением судей победила австралийку Фрэнсис Скотт в финале весовой категории до 70 кг. При награждении в честь Демурчян подняли российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского, который использовался в качестве музыкального сопровождения на церемониях награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, а также других международных турнирах.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь