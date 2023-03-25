На женском чемпионате мира по боксу вместо гимна РФ включили фрагмент концерта Чайковского

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 марта. /ТАСС/. Организаторы женского чемпионата мира по боксу не включили гимн Российской Федерации в честь победившей на мировом первенстве россиянки Анастасии Демурчян. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу Демурчян единогласным решением судей победила австралийку Фрэнсис Скотт в финале весовой категории до 70 кг. При награждении в честь Демурчян подняли российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского, который использовался в качестве музыкального сопровождения на церемониях награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, а также других международных турнирах.