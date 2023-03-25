На женском чемпионате мира по боксу вместо гимна РФ включили фрагмент концерта Чайковского
Инцидент произошел во время награждения Анастасии Демурчян золотой медалью.
Инцидент произошел во время награждения Анастасии Демурчян золотой медалью.
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 марта. /ТАСС/. Организаторы женского чемпионата мира по боксу не включили гимн Российской Федерации в честь победившей на мировом первенстве россиянки Анастасии Демурчян. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В субботу Демурчян единогласным решением судей победила австралийку Фрэнсис Скотт в финале весовой категории до 70 кг. При награждении в честь Демурчян подняли российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского, который использовался в качестве музыкального сопровождения на церемониях награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, а также других международных турнирах.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.