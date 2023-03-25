Организаторы исправили ошибку с гимном России на церемонии награждения ЧМ по боксу

Напомним, Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль, не услышала национальный гимн на награждении. Изначально организаторы включили вместо гимна России первый концерт Чайковского, ранее включавшийся для отечественных спортсменов, не допущенных к участию в международных соревнованиях с национальной символикой и выступающих в нейтральном статусе.

После этого организаторы исправились и всё же включили российский гимн.

Напомним, согласно постановлению Международной боксёрской ассоциации (IBA) российские спортсмены были допущены к выступлению на соревнованиях с национальной символикой.