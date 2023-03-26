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26 марта, источник: Vesti.kz

Казахстан остался без золота на женском чемпионате мира-2023 по боксу

Казахстанка Ляззат Кунгейбаева провела свой финальный поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В финале весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева встречалась с Хадиджи Марди из Марокко (двукратная призерка чемпионата мира). По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Марди.

Таким образом, Казахстан остался без золота на ЧМ-2023, а Кунгейбаева стала серебряной призеркой.

Накануне другая казахстанская боксерша Карина Ибрагимова стала серебряной призеркой ЧМ-2023. Этот результат стал лучшим в ее карьере — ранее она дважды завоевывала бронзу на мировом первенстве в 2018 и 2022 годах.

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