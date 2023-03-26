Казахстан остался без золота на женском чемпионате мира-2023 по боксу
Казахстанка Ляззат Кунгейбаева провела свой финальный поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
Казахстанка Ляззат Кунгейбаева провела свой финальный поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.
В финале весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева встречалась с Хадиджи Марди из Марокко (двукратная призерка чемпионата мира). По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Марди.
Таким образом, Казахстан остался без золота на ЧМ-2023, а Кунгейбаева стала серебряной призеркой.
Накануне другая казахстанская боксерша Карина Ибрагимова стала серебряной призеркой ЧМ-2023. Этот результат стал лучшим в ее карьере — ранее она дважды завоевывала бронзу на мировом первенстве в 2018 и 2022 годах.