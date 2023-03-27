Женская сборная РФ по боксу заняла третье место в медальном зачете ЧМ

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на турнире. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян (весовая категория до 70 кг), серебряная медаль — у Наталии Сычуговой (до 63 кг), бронза — у Дианы Пятак (до 81 кг), сообщила «Спорт-Экспресс».

Первое место в общем зачете у сборной Индии (4−0−0), второе — у команды Китая (3−1−3).

IBA допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии 5 октября 2022 года. Национальные команды смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат гимны.

Как подчеркивал президент IBA Умар Кремлев, спорт должен находиться вне политики, и остальным спортивным международным федерациям следует последовать примеру IBA.