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11:09 (мск), источник: Известия

Женская сборная РФ по боксу заняла третье место в медальном зачете ЧМ

Российские спортсменки замкнули тройку лидеров в медальном зачете чемпионата мира. Состязания проходили с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).

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Источник: Федерация бокса России

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на турнире. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян (весовая категория до 70 кг), серебряная медаль — у Наталии Сычуговой (до 63 кг), бронза — у Дианы Пятак (до 81 кг), сообщила «Спорт-Экспресс».

Первое место в общем зачете у сборной Индии (4−0−0), второе — у команды Китая (3−1−3).

IBA допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии 5 октября 2022 года. Национальные команды смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат гимны.

Как подчеркивал президент IBA Умар Кремлев, спорт должен находиться вне политики, и остальным спортивным международным федерациям следует последовать примеру IBA.

При этом 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

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