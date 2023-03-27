Международная ассоциация бокса осудила основные принципы управления МОК

В письме утверждается, что оргкомитет Олимпиады в Париже связался с официальными представителями IBA без предварительного одобрения или уведомления самой боксерской ассоциации. По мнению IBA, подобные действия демонстрируют отсутствие базовой коммуникации и непрозрачность сотрудничества со стороны МОК.

IBA обвинила МОК в нарушении соглашения по хранению персональных данных сотрудников боксерской организации, которое было подписано в 2019 году. В соответствии с документом, МОК должен был безвозвратно удалить персональные данные сотрудников IBA по окончании Олимпиады в Токио. «Учитывая, что IBA не делилась контактными данными официальных лиц соревнований с МОК после Токио-2020, становится ясно, что-либо МОК получил эти контакты незаконным путем, либо нарушил соглашение, — говорится в письме. — Последнее является более серьезным, учитывая, что главный офис IBA получил многочисленные жалобы от наших официальных лиц соревнований по поводу этого нежелательного сообщения от МОК».

«То, как осуществлялась работа МОК, полностью подрывает инвестиции IBA в высококачественный процесс работы для наших должностных лиц, — добавляется в обращении, — Действия МОК демонстрируют отсутствие общей порядочности сотрудничества».

IBA также серьезно обеспокоена процессом аудита, поскольку назначенные компанией PwC («Прайсвотерхаус-Куперс») инспекторы отказались подписать соглашение о неразглашении, предназначенное для защиты личных данных должностных лиц боксерской ассоциации.