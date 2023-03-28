Поветкин — о словах Усика про Россию: «Нельзя так говорить. Думаю, его прижали»
Прославленный российский боксер Александр Поветкин прокомментировал недавние высказывания своего украинского коллеги Александра Усика.
Прославленный российский боксер Александр Поветкин прокомментировал недавние высказывания своего украинского коллеги Александра Усика.
Ранее Усик назвал Россию «врагом Украины», а затем потребовал не допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024.
"Как я отреагировал… Не очень позитивно. Я его знаю вообще с другой стороны. Думаю, у него выбора не было никакого, либо — прижали так, что он не мог другое сказать. Честно, не знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу, а то, что он сказал — нельзя так говорить.
Владимир Владимирович [Путин] все правильно сделал. Если бы он этого не сделал, то на нашей территории была бы война. Это разве нам нужно? Вот и все. Человек все правильно сделал«, — приводит слова Поветкина “СЭ”.
В феврале прошлого года вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины.