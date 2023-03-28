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18:54 (мск), источник: Sport24

Поветкин — о словах Усика про Россию: «Нельзя так говорить. Думаю, его прижали»

Прославленный российский боксер Александр Поветкин прокомментировал недавние высказывания своего украинского коллеги Александра Усика.

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Ранее Усик назвал Россию «врагом Украины», а затем потребовал не допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024.

"Как я отреагировал… Не очень позитивно. Я его знаю вообще с другой стороны. Думаю, у него выбора не было никакого, либо — прижали так, что он не мог другое сказать. Честно, не знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу, а то, что он сказал — нельзя так говорить.

Владимир Владимирович [Путин] все правильно сделал. Если бы он этого не сделал, то на нашей территории была бы война. Это разве нам нужно? Вот и все. Человек все правильно сделал«, — приводит слова Поветкина “СЭ”.

В феврале прошлого года вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины.

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