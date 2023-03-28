Поветкин — о словах Усика про Россию: «Нельзя так говорить. Думаю, его прижали»

"Как я отреагировал… Не очень позитивно. Я его знаю вообще с другой стороны. Думаю, у него выбора не было никакого, либо — прижали так, что он не мог другое сказать. Честно, не знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу, а то, что он сказал — нельзя так говорить.