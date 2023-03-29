Небитый казахстанец с 10 нокаутами официально анонсировал следующий бой
Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (18−0, 10 КО) официально анонсировал следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (18−0, 10 КО) официально анонсировал следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником будет японец Кадзуто Такесако (15−0−1, 14 КО).
«Поделюсь хорошей новостью. Следующий бой я проведу 15 апреля. Поединок состоится в Инчхоне (Южная Корея)», — написал боксер в своих соцсетях.
Отметим, что на данный момент Нурсултанов занимает третье место в рейтинге WBO, располагаясь следом за Смитом и мексиканцем Хайме Мунгия. В последний раз Нурсултанов выходил на ринг в октябре прошлого года.