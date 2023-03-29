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29 марта, источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец с 10 нокаутами официально анонсировал следующий бой

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (18−0, 10 КО) официально анонсировал следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником будет японец Кадзуто Такесако (15−0−1, 14 КО).

«Поделюсь хорошей новостью. Следующий бой я проведу 15 апреля. Поединок состоится в Инчхоне (Южная Корея)», — написал боксер в своих соцсетях.

Отметим, что на данный момент Нурсултанов занимает третье место в рейтинге WBO, располагаясь следом за Смитом и мексиканцем Хайме Мунгия. В последний раз Нурсултанов выходил на ринг в октябре прошлого года.

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