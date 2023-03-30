Новый соперник Алимханулы: дрался 35 раз за три года, готовил Канело к Головкину, а еще связь с Али и Кросби

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Бокс в его крови

Стивен Батлер — правша средневес из Монреаля. 27-летний боксер сделал весьма успешную любительскую карьеру и стал профессионалом в 2014 году в возрасте 19 лет. Он отлично начал свою профи-карьеру, выиграв первые восемь из девяти боев нокаутом. В конечном итоге Батлер был подписан компанией Eye of the Tiger Management Камилла Эстефана, которая ведет дела таких канадских боксеров, как Давид Лемье, Арсланбек Махмудов и Саймон Кин.

Батлер стал известен, когда стал самым молодым чемпионом Канады в возрасте 17 лет. Он также был трехкратным чемпионом Квебека, чемпионом Кубка Adidas и выиграл турнир Польша против Канады. Когда его спрашивают о его сильных сторонах, Стивен говорит: «У меня действительно мощные, быстрые руки, и я очень спокоен и техничен».

Батлер спарринговал с несколькими ведущими канадскими бойцами, включая Дьерри Жана, Антонина Декари, Гислена Мадуму, Микаэля Зевски и Джо Джо Дана, и все они способствовали его прогрессу.

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У Стивена Батлера бокс в крови. Он присоединился к Club de boxe Champion в возрасте 12 лет, чтобы продолжить путь, проложенный его дедом Маршаллом Батлером (25−5, 15 КО). Его тренер вскоре увидел в нем тот же необузданный талант, который он заметил 30 лет назад в Маршалле. Батлер-младший решил отдать дань своему таланту и усердно тренировался с намерением однажды стать чемпионом мира.

Набив рекорд в 50 побед, в том числе более 20 нокаутом, при всего пяти поражениях, чемпион Канады в 2014 году решил совершить скачок в профессиональной карьере. Новобранец Eye of the Tiger Management зафиксировал свою первую победу, когда уронил соперника на канвас в первом раунде.

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Благодаря своему наступательному стилю и разрушительной силе удара Батлер продолжил серию нокаутов, и его следующие выходы на ринг были столь же впечатляющими. Стивен получил прозвище Bang Bang из-за его репутации слаггера — боксера с сильным нокаутирующим ударом. Он значительно поднялся в рейтинге и сумел попасть в десятку лучших в мире в своем дивизионе в 2019 году.

В своем 30-м бою за карьеру Батлер нокаутировал Пола Валенсуэлу-младшего всего за 38 секунд. Эта убедительная победа позволила ему получить поединок, о котором он мечтал с самого начала: бой за звание чемпиона мира против японца Риота Мураты за титул WBA в среднем весе. К сожалению, Батлер проиграл тот поединок из-за остановки рефери в пятом раунде (2019).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DWGpfNS4I0o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее это поражение стало полезным опытом для молодого канадца, который, не колеблясь, взял себя в руки и внес необходимые коррективы в оставшуюся часть своей карьеры. Батлер убежден, что станет чемпионом мира и намерен вернуться на путь побед. Давайте узнаем больше об этом невероятно талантливом и молодом канадском боксере.

Батлер является самым молодым чемпионом Канады в истории, а также внуком бывшего канадского чемпиона в первом среднем весе Маршалла Батлера. Его дедушка дрался с несколькими серьезными соперниками и еще в 1972 году нанес будущему чемпиону мира Джону Стрейси его первое поражение. Умный, проворный боксер с быстрыми руками Батлер-старший получил прозвище Маленький Кассиус от спортивных обозревателей Квебека, имея в виду, конечно же, суперзвезду бокса Мухаммеда Али. Но успех Батлера-старшего был недолгим. Он никогда не дрался за главный титул и за последние четыре года карьеры провел всего восемь боев, четыре из которых завершились поражением. Менее чем через шесть лет после его профессионального дебюта карьера Маршалла Батлера завершилась.

Без сомнения, именно тесные отношения Стивена с дедом вдохновили его на то, чтобы пойти в бокс. Он с гордостью демонстрирует свою фотографию в боксерских перчатках, когда ему было всего пять лет. «Это всегда было моей мечтой», — говорит Батлер, который почти каждый день навещает дедушку.

Бросил школу ради бокса

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Стивен, вероятно, не дебютировал бы в профессиональном спорте, если бы бокс не заменил риталин в его жизни. «Когда я учился в пятом классе, — объяснил Батлер, — меня назвали гиперактивным и посадили на риталин. Сегодня я обрел душевное равновесие благодаря боксу. Несмотря на то, что я занимался другими видами спорта, ничто не освобождает меня от гнева, моей энергии и не дает мне истинной ясности, кроме бокса. Я больше не принимаю лекарства. В тот момент, когда моя перчатка соприкасается, я свободен. Бокс — мой новый рецепт».

Батлер начал заниматься боксом в возрасте 12 лет вместе со своим братом. При этом его родители были против этого, но после того, как он выиграл свой первый любительский поединок, отношение изменилось к лучшему.

Любовь к спорту, родословная, опытный наставник, одобрение семьи — все это вкупе с тем, что Стивен нашел идеальный спортзал и тренера, связь которого с Батлером началась еще до его рождения, дало хороший буст его карьере. Десятилетия назад Ренальд Буаверт знал боксера по имени Маршалл Батлер, даже тренировался и спарринговал с ним. Когда Стивен вошел Club de boxe Champion, Буаверт сразу заметил сходство, не говоря уже о чистом таланте. Связь возникла сразу же, и теперь Стивен называет Ренальда «вторым отцом».

Природный талант Стивена не заставил себя долго ждать. Он выиграл 48 из 54 любительских боев с одной ничьей, в том числе только одно поражение в последних 35 поединках. Среди его внушительных списков достижений — четырехкратный победитель турнира «Бронзовая перчатка», а также золотые медали на турнирах «Серебряная перчатка», «Кубок Адидас» и «Золотые перчатки». В 16 лет при полной поддержке своей семьи Батлер решил отказаться от всех других видов спорта и даже бросить школу, чтобы полностью посвятить себя боксу. Подобно тому, как он установил выдающийся любительский рекорд и стал чемпионом страны, его превосходство было настолько явно, что его товарищи-любители отказывались с ним драться.

«У меня было 20 боев за четыре-пять лет, — говорит Батлер. — Мне исполнилось 16, и я стал более серьезным. Я дрался 35 раз за два-три года. Я решил, чем хочу заниматься в жизни и кем хочу стать. Я решил, что хочу стать не только чемпионом мира, но и легендой бокса. Я начал спарринговать с громкими именами в Квебеке… Я начал сильно прогрессировать и выиграл много важных турниров. Затем я и моя команда решили, что пришло время стать профессионалом. За девять месяцев я провел девять боев, в которых одержал девять побед, из которых восемь нокаутом».

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Его промоутер и менеджер Камилл Эстефан, который дружит с HBO и Golden Boy Promotions, высоко оценил талант Батлера после подписания с ним контракта. Он сравнил его с суперзвездой НХЛ Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». «Стивен Батлер — это наш Сидни Кросби (который считается одним из величайших хоккеистов всех времен). Он выбран в первом раунде драфта. Мы очень рады, что он является частью команды EOTTM. Мы верим, что он сыграет большую роль в будущем профессионального бокса. Он произведет неизгладимое впечатление на любого, кто увидит его бой».

Добавим, что Батлер занимает шестое место в рейтинге WBO. Канадец идет на серии из четырех побед, две из которых нокаутом. Большую часть боев провел в Канаде, а также в Мексике и Японии, где он потерпел досрочные поражения.

Являлся молодежным чемпионом IBF в первом среднем весе и обладателем второстепенных и третьесортных титулов. В 2017 году Батлер в качестве спарринг-партнера помогал Саулю Канело Альваресу готовиться к первому бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.