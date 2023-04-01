Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
Детройт
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
Рейнджерс
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Даллас
Футбол. Зарубежный
31.03
Марсель
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
31.03
Мальорка
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
31.03
Айнтрахт Ф
Бохум
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Акрон
Все события
01:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Колхозные удары не помогли. Джонсон победил Дацика и попросил российское гражданство

Тарзан только и делал, что ловил головой джебы.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Звание самого энергичного спортсмена российского ММА прочно удерживает Вячеслав Дацик. Всего шесть дней назад 43-летний Рыжий Тарзан выступал в Самаре на турнире Ural FC, жёстко нокаутировав Джеронимо Дос Сантоса в схватке по правилам кикбоксинга. А уже сегодня Дацик в Москве принимал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», на этот раз — по правилам бокса. И соперника ему подвезли чрезвычайно опасного, ведь Кевин Джонсон весьма опытный и умелый боксёр.

При всём уважении к недавно избитому Дос Сантосу теперь скандального россиянина ожидало испытание совсем другого уровня. Джонсон в своё время дрался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, да и сейчас держит себя в отличной форме. Конечно, в последние годы Кевин практически не побеждал, но он дрался с молодыми и голодными профессиональными боксёрами. А Дацик всё-таки вообще не боксёр, в чём сам открыто признаётся. Поэтому многие считали Тарзана аутсайдером схватки.

Дацик сразу захватил центр ринга, но, против своего обыкновения, с атаками особо не торопился. Россиянин выкидывал лишь одиночные удары, от которых Джонсон уходил очень легко — зачастую даже не поднимая рук. Но в одном из эпизодов попался: Вячеслав зажал соперника у канатов и начал выкидывать свои «бомбы», однако Кевин здорово сработал в защите. Американец не забывал и сам идти в атаку, его джебы регулярно прилетали в голову Тарзана.

Джонсон заметно превосходил своего соперника в боксёрском интеллекте и скорости, периодически не стесняясь копировать Мохаммеда Али. Вячеслав никак не успевал за его быстрыми атаками, а вот сам практически не попадал. Кстати, парни не забывали веселить публику: в одном из эпизодов Дацик, которого утомили джебы Кевина, стал специально ловить головой удары оппонента, приглашая бить его посильнее.

В заключительном, третьем раунде Джонсон снова не форсировал события. Американец старался просто дать зрителям шоу и откровенно играл с Дациком, напоминая тореадора. Кевин часто вставал у канатов и наглухо закрывался, демонстрируя полное спокойствие. Тарзан вроде бы всё время атаковал, но словил огромное количество встречных джебов. Большинством судейских голосов победу одержал Джонсон. А потом попросил российское гражданство!

«Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Я хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своих отличным другом — Александром Поветкиным», — сказал Джонсон после боя.

Александр Фролов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунова не пустят на Игры из-за воинского звания. Это другое...
Россию вымарывают из спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь