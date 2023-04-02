Джошуа выиграл первый бой после двух проигрышей Усику

В 12-раундовом бою, который прошел в субботу в Лондоне, британец одержал победу единогласным решением судей.
В сентябре 2021 года Усик победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). В августе 2022 года состоялся бой-реванш, в котором британец вновь потерпел поражение от представителя Украины.
За свою профессиональную карьеру 33-летний Джошуа одержал 25 побед (22 — нокаутом) и потерпел три поражения. Для 29-летнего Франклина это второе поражение в карьере при 21 победе (14 — нокаутом). В ноябре он проиграл британцу Диллиану Уайту.