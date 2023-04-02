Джошуа выиграл первый бой после двух проигрышей Усику

В 12-раундовом бою, который прошел в субботу в Лондоне, британец одержал победу единогласным решением судей.

В сентябре 2021 года Усик победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). В августе 2022 года состоялся бой-реванш, в котором британец вновь потерпел поражение от представителя Украины.