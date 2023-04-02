Умер чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий

Высоцкий, помимо победы на чемпионате СССР, три раза становился бронзовым призером турнира.

Он стал единственным боксером, который дважды победил трехкратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона — на международных турнирах в Гаване в 1973 году и в Минске в 1976-м.

В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах с американцем Мохаммедом Али.