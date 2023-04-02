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21:29 (мск), источник: ТАСС

Умер чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжелом весе Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

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Источник: РИА "Новости"

Высоцкий, помимо победы на чемпионате СССР, три раза становился бронзовым призером турнира.

Он стал единственным боксером, который дважды победил трехкратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона — на международных турнирах в Гаване в 1973 году и в Минске в 1976-м.

В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах с американцем Мохаммедом Али.

Высоцкий не смог отобраться на Олимпиаду 1980 года, после чего завершил карьеру. Он работал в Спорткомитете СССР, открыл в подмосковных Мытищах «Спортивный клуб Высоцкого» для занятий детей боксом, занимался бизнесом, снимался в кино.

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