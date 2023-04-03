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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

WBA «наказала» казахстанского боксера за победу нокаутом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает корреспондентVesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Так, во втором полулегком весе Бекман Сойлыбаев (16−1, 7 КО) был исключен из топ-15, хотя ранее занимал 13-е место.

Свой последний бой Сойлыбаев провел 21 марта в Алматы, где нокаутировал в третьем раунде филиппинца Дженела Лаусу (11−1−1, 7 КО). Тем самым казахстанец успешно защитил пояс WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.

С чем связано решение WBA, неизвестно. Возможно, в организации посчитали бой Сойлыбаева с Лаусой недостаточно конкурентным.

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