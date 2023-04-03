WBA «наказала» казахстанского боксера за победу нокаутом
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает корреспондентVesti.kz.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает корреспондентVesti.kz.
Так, во втором полулегком весе Бекман Сойлыбаев (16−1, 7 КО) был исключен из топ-15, хотя ранее занимал 13-е место.
Свой последний бой Сойлыбаев провел 21 марта в Алматы, где нокаутировал в третьем раунде филиппинца Дженела Лаусу (11−1−1, 7 КО). Тем самым казахстанец успешно защитил пояс WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.
С чем связано решение WBA, неизвестно. Возможно, в организации посчитали бой Сойлыбаева с Лаусой недостаточно конкурентным.