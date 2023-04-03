WBA «наказала» казахстанского боксера за победу нокаутом

Так, во втором полулегком весе Бекман Сойлыбаев (16−1, 7 КО) был исключен из топ-15, хотя ранее занимал 13-е место.

Свой последний бой Сойлыбаев провел 21 марта в Алматы, где нокаутировал в третьем раунде филиппинца Дженела Лаусу (11−1−1, 7 КО). Тем самым казахстанец успешно защитил пояс WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.