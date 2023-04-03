Казахстан завоевал 11 медалей и обошел Узбекистан на международном турнире по боксу

На турнире выступали более 100 спортсменов из 11 стран. По итогам соревнования, прошедшего в Центре бокса, определились победители в 13 весовых категориях.

Сборная Казахстана завоевала 11 медалей — три золотых, три серебряных и пять бронзовых.

Чемпионами стали Ержан Истелеуов (до 52 килограммов), Тагир Сатаев (63), Жасулан Бердалы (70).

Серебряные медали завоевали Игорь Соловьев (63), Бекарыс Нурмухан (66), Бексултан Кайратулы (свыше 80), а бронзовые — Рамазан Орынбасар (50), Аскар Куаныш (63), Мухит Нуркабил (57), Бакытжан Айтмуханов (75), Аният Тилеужан (80).

В общекомандном медальном зачете Казахстан занял второе место, уступив только России (4−3−3). Тройку лидеров замкнул Азербайджан (3−1−13).

Также на турнире были разыграны индивидуальные награды. Так, казахстанец Данияр Акбисенов был признан «Самым упорным боксером», а звания «Самый техничный боксер» удостоился Бехруз Курбонов (Узбекистан).

Общекомандный медальный зачет турнира выглядит так:

1. Россия — 4−3−32.

2. Казахстан — 3−3−53.

3. Азербайджан — 3−1−134.

4. Узбекистан — 2−4−15.

5. Беларусь — 1−0−16−7.

6. Грузия — 0−1−06−7.

7. Израиль — 0−1−08.