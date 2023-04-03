Казахстан завоевал 11 медалей и обошел Узбекистан на международном турнире по боксу

На турнире выступали более 100 спортсменов из 11 стран. По итогам соревнования, прошедшего в Центре бокса, определились победители в 13 весовых категориях.
Сборная Казахстана завоевала 11 медалей — три золотых, три серебряных и пять бронзовых.
Чемпионами стали Ержан Истелеуов (до 52 килограммов), Тагир Сатаев (63), Жасулан Бердалы (70).
Серебряные медали завоевали Игорь Соловьев (63), Бекарыс Нурмухан (66), Бексултан Кайратулы (свыше 80), а бронзовые — Рамазан Орынбасар (50), Аскар Куаныш (63), Мухит Нуркабил (57), Бакытжан Айтмуханов (75), Аният Тилеужан (80).
В общекомандном медальном зачете Казахстан занял второе место, уступив только России (4−3−3). Тройку лидеров замкнул Азербайджан (3−1−13).
Также на турнире были разыграны индивидуальные награды. Так, казахстанец Данияр Акбисенов был признан «Самым упорным боксером», а звания «Самый техничный боксер» удостоился Бехруз Курбонов (Узбекистан).
Общекомандный медальный зачет турнира выглядит так:
3. Азербайджан — 3−1−134.