Сражался с Али и побеждал лучшего любителя в истории. Умер боксер Высоцкий

Вчера, 2 апреля, ушёл из жизни знаменитый боксёр Игорь Яковлевич Высоцкий, о чём сообщила Федерация бокса России. Уроженцу Магаданской области было 69 лет. Буквально несколькими днями ранее Высоцкий потерял жену Марину: прославленный спортсмен так и не сумел психологически справиться со смертью любимого человека. Игорь выиграл не так много трофеев, зато навсегда останется в памяти поклонников бокса. Давайте вспомним карьеру легендарного спортсмена.

Игорь родился 10 сентября 1953 года в магаданском посёлке Ягодное. Его отец был заметным ленинградским боксёром и принимал участие в Великой Отечественной войне, но после того, как спортсмен вернулся из немецкого плена, его отправили в магаданскую ссылку. Там Высоцкий-старший познакомился с эстонской девушкой Меетой Суве — вскоре они поженились. Любовь родителей к спорту привела к тому, что Игорь максимально рано начал заниматься не только боксом, но и другими дисциплинами.

Впрочем, Высоцкий-младший больше всего любил именно бокс, которому учился у отца. И первые успехи не заставили себя ждать. Игорь выступал в тяжёлом весе, но благодаря упорным тренировкам его удары были невероятно быстрыми: отец заставлял его по несколько часов заниматься с гантелями в руках для вырабатывания взрывной скорости и силы. Высоцкий рассказывал, что ненавидел эти занятия, но именно они помогли ему стать звездой советского бокса. Вот только с трофеями никак не складывалось.

Конкуренция среди советских тяжеловесов тогда была громадной. В дивизионе правили Евгений Горстков и Пётр Заев — соревноваться с такими звёздами было практически невозможно. К тому же в решающие моменты Высоцкого подводила особенность организма: он постоянно получал рассечения из-за специфических надбровных дуг, что приводило к поражениям. Впрочем, в 1978 году Игорь всё-таки завоевал свой главный трофей, выиграв чемпионат СССР.

Но Высоцкого запомнят не только благодаря победе на домашнем первенстве. Хотя у него так и не сложилось с Олимпийскими играми и чемпионатами мира, победы над заграничными спортсменами у него всё-таки имеются. Да ещё и над какими! Высоцкий — единственный в истории боксёр, который дважды сумел победить трёхкратного олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона. Во втором бою кубинец, которого многие считают величайшим боксёром в истории любительского бокса, и вовсе оказался в нокауте.

Был в биографии Игоря и другой невероятный эпизод. Именно он оказался в тройке советских боксёров, которой удалось провести выставочные поединки с Мохаммедом Али, когда тот заглянул с визитом в Москву.

Высоцкий дал легенде достойный бой: нанёс несколько мощных ударов в корпус, активно пытался нокаутировать и в целом смотрелся на равных с Величайшим. Да, Али тогда был растренирован, но и советских боксёров ради поединка с таким звёздным гостем выдернули из отпусков.

Высоцкий повесил перчатки на гвоздь всего в 27 лет — возраст, когда некоторые тяжеловесы ещё считаются начинающими. После того как Игорь не смог отобраться на ОИ-1980, он решил, что мотивации в боксе у него больше не осталось. А ведь его уговаривали стать профессионалом в США и даже предлагали миллион долларов! Вот только время, когда советские власти сквозь пальцы станут смотреть на подобные авантюры, ещё не пришло. Увы, дебют Высоцкого в профи не состоялся.

После окончания карьеры Игорь думал, что больше никогда не вернётся в бокс. Высоцкий признавался, что тогда слишком устал от тренировок и спорта в целом, но всё равно остался работать в Спорткомитете СССР. Потом бывший боксёр занимался бизнесом, учил детей в своей спортивной школе и даже снимался в кино. Все, кто знал Игоря Яковлевича, отмечали его скромность, доброту и острый ум. Наш спорт понёс тяжёлую утрату.