В США предсказали нокаут в бою Алимханулы за титул чемпиона мира

«Батлер — не самый звездный соперник, но он обладает солидным опытом. Он дрался в больших боях и уже претендовал на чемпионский пояс. Алимханулы выглядит фаворитом, но Батлер чуть моложе и провел больше боев в профи. К тому же казахстанец был не очень убедительным в последнем поединке. Однако шансы на победу канадца низкие.



Он уже не раз бывал в нокауте. Это может повлиять на исход поединка, и вполне вероятно, что казахстанец добьется досрочной победы», — отметил МакКаферри.