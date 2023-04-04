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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

В США предсказали нокаут в бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) должен нокаутировать канадца Стивена Батлера (32−3−1, 26 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Джек МакКаферри. Также эксперт нашел плюсы и у соперника казахстанца.

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Источник: AP 2022

Их 12-раундовый поединок состоится 13 мая на «Стоктон-Арене» (Калифорния, США). На кону будет стоять титул Алимханулы, для которого это будет вторая защита пояса WBO.

«Батлер — не самый звездный соперник, но он обладает солидным опытом. Он дрался в больших боях и уже претендовал на чемпионский пояс. Алимханулы выглядит фаворитом, но Батлер чуть моложе и провел больше боев в профи. К тому же казахстанец был не очень убедительным в последнем поединке. Однако шансы на победу канадца низкие.

Он уже не раз бывал в нокауте. Это может повлиять на исход поединка, и вполне вероятно, что казахстанец добьется досрочной победы», — отметил МакКаферри.

Напомним, первую защиту титула Алимханулы проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17−2−1, 14 КО).

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