В США предсказали нокаут в бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Их 12-раундовый поединок состоится 13 мая на «Стоктон-Арене» (Калифорния, США). На кону будет стоять титул Алимханулы, для которого это будет вторая защита пояса WBO.
«Батлер — не самый звездный соперник, но он обладает солидным опытом. Он дрался в больших боях и уже претендовал на чемпионский пояс. Алимханулы выглядит фаворитом, но Батлер чуть моложе и провел больше боев в профи. К тому же казахстанец был не очень убедительным в последнем поединке. Однако шансы на победу канадца низкие.
Он уже не раз бывал в нокауте. Это может повлиять на исход поединка, и вполне вероятно, что казахстанец добьется досрочной победы», — отметил МакКаферри.
Напомним, первую защиту титула Алимханулы проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17−2−1, 14 КО).