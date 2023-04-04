Сборная Великобритании объявила бойкот чемпионату мира по боксу

В Великобритании объявили, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из этих стран. «Это еще больше увеличило дистанцию ​​между IBA и олимпийским движением», — посчитали они.

Ранее сборная Великобритании пропустила женское первенство мира из-за участия в нем россиян. Против них, а также ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии, бойкотирующих турнир, IBA завела дисциплинарное дело.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.