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20:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная Великобритании объявила бойкот чемпионату мира по боксу

Сборная Великобритании бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов под своими национальными флагами. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Великобритании.

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Источник: Reuters

В Великобритании объявили, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из этих стран. «Это еще больше увеличило дистанцию ​​между IBA и олимпийским движением», — посчитали они.

Ранее сборная Великобритании пропустила женское первенство мира из-за участия в нем россиян. Против них, а также ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии, бойкотирующих турнир, IBA завела дисциплинарное дело.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте.

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