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8 апреля, источник: Vesti.kz

Головкину нашли выгодный бой против экс-чемпиона мира

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью boxingnews24.com назвал казахстанца Геннадия Головкина (42−2−1, 37 КО) самым выгодным соперником для мексиканца Хайме Мунгии (41−0, 33 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В ходе беседы специалист объяснил, чем Головкин лучше чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола.

«В этом противостоянии никогда не было смысла. Мунгия — боец первого среднего веса, который поднялся в средний дивизион. Бивол — боец полутяжелого веса, который только что победил Сауля Альвареса. Мунгия никогда ни с кем не боксировал, особенно в последнее время. Теперь он хочет подняться на два дивизиона и подраться с Биволом.

Просто это все кажется странным. Если бы я был на месте Хайме Мунгии, то любыми способами добивался поединка с Геннадием Головкиным. Это невероятно выгодный бой для него», — отметил Хирн.

Ранее появлялась информация, что Головкин следующий бой может провести против Мунгии, и даже была названа его дата. Однако в команде GGG никак не отреагировали на этот инсайд.

Последний раз Головкин боксировал в сентябре прошлого года, когда судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (58−2−2, 39 КО).

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