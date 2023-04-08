Головкину нашли выгодный бой против экс-чемпиона мира

«В этом противостоянии никогда не было смысла. Мунгия — боец первого среднего веса, который поднялся в средний дивизион. Бивол — боец полутяжелого веса, который только что победил Сауля Альвареса. Мунгия никогда ни с кем не боксировал, особенно в последнее время. Теперь он хочет подняться на два дивизиона и подраться с Биволом.



Просто это все кажется странным. Если бы я был на месте Хайме Мунгии, то любыми способами добивался поединка с Геннадием Головкиным. Это невероятно выгодный бой для него», — отметил Хирн.



Ранее появлялась информация, что Головкин следующий бой может провести против Мунгии, и даже была названа его дата. Однако в команде GGG никак не отреагировали на этот инсайд.



Последний раз Головкин боксировал в сентябре прошлого года, когда судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (58−2−2, 39 КО).