Энтони Джошуа назвал сроки следующего боя
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (25−3, 22 KO) сообщил, что проведёт свой следующий поединок в декабре.
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (25−3, 22 KO) сообщил, что проведёт свой следующий поединок в декабре.
«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но всё является частью более обширной ситуации», — написал Джошуа в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале апреля, Джошуа победил единогласным судейским решением (118−111, 117−111, 117−111) американца Джермейна Франклина, закрыв поражение украинцу Александру Усику семью месяцами ранее.