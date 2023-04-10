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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Энтони Джошуа назвал сроки следующего боя

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (25−3, 22 KO) сообщил, что проведёт свой следующий поединок в декабре.

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Источник: Reuters

«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но всё является частью более обширной ситуации», — написал Джошуа в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале апреля, Джошуа победил единогласным судейским решением (118−111, 117−111, 117−111) американца Джермейна Франклина, закрыв поражение украинцу Александру Усику семью месяцами ранее.

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