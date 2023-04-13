Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Гент
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
31
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Юнион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лех
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Андерлехт
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Ницца
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис
Даллас
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Айлендерс
Монреаль
42
Все события
09:58 (мск), источник: ТАСС

Федерации бокса США и Великобритании 13 апреля намерены выйти из состава IBA

По информации портала Inside the Games, к ним присоединятся еще несколько организаций из европейских стран.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 13 апреля. Федерации бокса Великобритании и США намерены выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) 13 апреля, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing. Об этом в четверг сообщает портал Inside the Games со ссылкой на заявление федераций.

По информации источника, к федерациям из США и Великобритании присоединятся еще несколько организаций из европейских стран. О выходе из IBA будет объявлено по итогам онлайн-брифинга.

«Четыре лидера бокса будут готовы ответить на вопросы об этом всемирном событии, которое призвано обеспечить постоянное место в центре олимпийского движения и лучшее будущее для спорта», — говорится в заявлении организаторов.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.

Федерации бокса Великобритании и США в марте бойкотировали женский чемпионат мира в Нью-Дели и намерены пропустить мировое первенство среди мужчин, которое пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Норвежцы отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян
Вяльбе: буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь