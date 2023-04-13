Федерации бокса США и Великобритании 13 апреля намерены выйти из состава IBA

ТАСС, 13 апреля. Федерации бокса Великобритании и США намерены выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) 13 апреля, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing. Об этом в четверг сообщает портал Inside the Games со ссылкой на заявление федераций.

По информации источника, к федерациям из США и Великобритании присоединятся еще несколько организаций из европейских стран. О выходе из IBA будет объявлено по итогам онлайн-брифинга.

«Четыре лидера бокса будут готовы ответить на вопросы об этом всемирном событии, которое призвано обеспечить постоянное место в центре олимпийского движения и лучшее будущее для спорта», — говорится в заявлении организаторов.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.