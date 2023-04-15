Казахстанский боксер нокаутом защитил чемпионский пояс

Поединок прошел в Инчхоне (Южная Корея) и был рассчитан на 12 раундов, но завершился в восьмом, когда Нурсултанов серией ударов смог финишировать Такесако. При этом Мейирим был близок к досрочному успеху в третьем раунде, но Кадзуто каким-то чудом выжил в ринге.

Так или иначе, Нурсултанов отпраздновал 19-ю победу в 19 боях на профи-ринге. Такесако потерпел первую неудачу при 15 выигрышах и одной ничьей.

Нурсултанов занимает четвертое место в рейтинге WBO, где чемпионским поясом владеет его соотечественник Жанибек Алимханулы.