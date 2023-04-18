Майк Тайсон оценил вероятность проведения выставочного боя с Холифилдом

«Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать», — заявил 56-летний Тайсон.

Ранее боксеры встречались дважды. В первой схватке в ноябре 1996-го года победу одержал Холифилд нокаутом в 11-м раунде. В июне 1997-го года Тайсон во время реванша откусил оппоненту часть уха. Поединок был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.