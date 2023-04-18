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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Майк Тайсон оценил вероятность проведения выставочного боя с Холифилдом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон оценил вероятность проведения выставочного боя против экс-чемпиона мира Эвандера Холифилда. Его слова приводит YouTube-канал TMZ.

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Источник: Reuters

«Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать», — заявил 56-летний Тайсон.

Ранее боксеры встречались дважды. В первой схватке в ноябре 1996-го года победу одержал Холифилд нокаутом в 11-м раунде. В июне 1997-го года Тайсон во время реванша откусил оппоненту часть уха. Поединок был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

Всего за карьеру Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В активе 60-летнего Холифилда 44 победы, десять поражений и две ничьи.

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