Во сколько оценивается состояние Головкина?

По данным различных интернет-ресурсов (Wikipedia, Forbes, Bloomberg), состояние самого популярного казахстанского профи-боксера оценивается примерно в 35 миллионов долларов (15,7 миллиарда тенге).

Как отмечает CAknowledge.com, ежемесячный доход Головкина составляет более 0,1 миллиона долларов (45 миллионов тенге), а годовой — более 3 миллионов долларов (1,3 миллиарда тенге). Это данные по состоянию на 2023 год.

При этом годом ранее состояние GGG оценивалось в 32 миллиона долларов, в 2021-м — в 29 миллионов, в 2020-м — в 26 миллионов, в 2019-м — в 24 миллиона, в 2018-м — в 23 миллиона долларов.