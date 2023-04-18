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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Во сколько оценивается состояние Головкина?

Стало известно, во сколько оценивается состояние казахстанского боксера Геннадия Головкина (42−2−1, 37 КО), сообщают Vesti.kz. Также раскрыты суммы его доходов.

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Источник: AP 2022

По данным различных интернет-ресурсов (Wikipedia, Forbes, Bloomberg), состояние самого популярного казахстанского профи-боксера оценивается примерно в 35 миллионов долларов (15,7 миллиарда тенге).

Как отмечает CAknowledge.com, ежемесячный доход Головкина составляет более 0,1 миллиона долларов (45 миллионов тенге), а годовой — более 3 миллионов долларов (1,3 миллиарда тенге). Это данные по состоянию на 2023 год.

При этом годом ранее состояние GGG оценивалось в 32 миллиона долларов, в 2021-м — в 29 миллионов, в 2020-м — в 26 миллионов, в 2019-м — в 24 миллиона, в 2018-м — в 23 миллиона долларов.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре в Лас-Вегасе (США), когда он единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Это был их третий поединок.
Недавно Головкин освободил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. В то же время казахстанец владеет поясом IBO.

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