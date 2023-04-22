Казахстанский боксер выиграл титул от WBC в Европе

Даукенов провел поединок с никарагуанцем Робином Саморой (19−19, 9 КО). Бой прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял второстепенный пояс WBC. Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана решением судей.