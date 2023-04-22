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22 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл титул от WBC в Европе

Казахстанский боксер Даулет Даукенов (11−2, 5 КО) успешно выступил на вечере бокса в Оломоуце (Чехия), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Даукенов провел поединок с никарагуанцем Робином Саморой (19−19, 9 КО). Бой прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял второстепенный пояс WBC. Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана решением судей.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный пояс WBC, а Робин Самора потерпел уже двадцатое поражение на профи-ринге.

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