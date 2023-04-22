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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Джервонта и Гарсия заключили уникальное пари! Перед тюрьмой Танк будет драться бесплатно?

Дэвис решил рискнуть вообще всем — соперник принял эти условия.

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В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится фантастический боксёрский поединок. Джервонта Дэвис и Райан Гарсия зарубятся за титул регулярного чемпиона WBA. Видимо, атмосфера Вегаса настолько затянула соперников, что они решили существенно повысить ставки этого боя. Во-первых, на кону стоит «нолик» в графе поражений, который пока значится и у Танка, и у Кинг рая. Во-вторых, атмосфера настолько наэлектризовалась, что боксёры решили заключить уникальное пари.

Во время прямого эфира в социальных сетях боксёры начали обсуждать предстоящий поединок. Видимо, каждый хотел максимально повысить его значимость и важность. А ведь у Джервонты целый список причин, по которым бой может стать ключевым во всей карьере.

5 мая Танку вынесут приговор по делу о ДТП, в котором пострадали четыре человека. Джервонта уже признал себя виновным. Отягчающих обстоятельств — уйма. Во-первых, боксёр испугался и скрылся с места происшествия. Во-вторых, на момент аварии он не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения. Если суд примет решение вынести максимально строгую меру наказания, Дэвис проведёт в тюрьме 7 лет и 55 дней. После такого вернуться на ринг будет уже невозможно.

Соперники продолжили «мериться» своими ожиданиями на бой. И в итоге Джервонта и Райан заключили очень мощное пари. По его условиям весь (!) призовой фонд отправится на лицевой счёт победителя. Поверженный же будет вынужден драться бесплатно. Нет никаких сомнений, что промоутеры отвалили за бой с такой вывеской солидные гонорары. Поэтому поступок Дэвиса и Гарсии выглядит действительно смело.

Джервонта, видимо, понимает, что реального судебного срока за совершённое преступление ему уже не избежать. Поэтому он решил превратить последний бой в легендарное зрелище. Битва непобеждённых американских суперзвёзд и без этого не нуждалась в особенной раскрутке, имена боксёров говорят сами за себя. А теперь на кону всё — пояс, наследие и миллионные гонорары. Битва обещает получиться просто зубодробительной!

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