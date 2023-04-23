Американский боксер Джервонта Дэвис победил Райана Гарсию

ТАСС, 23 апреля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг американец Джервонта Дэвис победил бывшего временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) соотечественника Райана Гарсию. В 12-раундовом поединке промежуточной весовой категории до 61,7 кг, прошедшем в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Дэвис одержал победу нокаутом в седьмом раунде.

Дэвис дважды защищал титул чемпиона мира WBA, который завоевал в 2019 году благодаря победе над кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Всего он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, до этого завоевав пояса в весах до 58,96 кг и до 63,5 кг. В послужном списке 28-летнего Дэвиса 29 побед (27 нокаутом), ни одного поражения.