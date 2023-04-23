Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Валенсия
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Кремонезе
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Кубань
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:05
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лечче
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Хетафе
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
46
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Каролина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
22:30
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Торонто
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
22.04
Виннипег
Вегас
ОТ
45
Все события
10:37 (мск), источник: ТАСС

Американский боксер Джервонта Дэвис победил Райана Гарсию

Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась нокаутом в седьмом раунде.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 23 апреля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг американец Джервонта Дэвис победил бывшего временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) соотечественника Райана Гарсию. В 12-раундовом поединке промежуточной весовой категории до 61,7 кг, прошедшем в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Дэвис одержал победу нокаутом в седьмом раунде.

Дэвис дважды защищал титул чемпиона мира WBA, который завоевал в 2019 году благодаря победе над кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Всего он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, до этого завоевав пояса в весах до 58,96 кг и до 63,5 кг. В послужном списке 28-летнего Дэвиса 29 побед (27 нокаутом), ни одного поражения.

24-летний Гарсия потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (19 нокаутом). В 2021 году американец владел поясом временного чемпиона мира WBC, который завоевал благодаря победе над олимпийским чемпионом британцем Люком Кэмпбеллом техническим нокаутом в седьмом раунде.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Спортивные федерации Украины будут лишать статуса за участие в турнирах с россиянами
Вяльбе допустила, что мировое сообщество будет извиняться перед российскими спортсменами
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь