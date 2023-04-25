Названо имя следующего соперника Фьюри
Портал World Boxing News назвал имя следующего соперника британского боксера Тайсона Фьюри.
Портал World Boxing News назвал имя следующего соперника британского боксера Тайсона Фьюри.
По информации издания, команда Фьюри ведет переговоры о проведении четвертого поединка против американца Деонтея Уайлдера. Ранее боксеры уже встречались в 2018-м, 2020-м и 2021-м году. Первая схватка завершилась вничью, в двух других встречах победу одержал британский спортсмен.
22 апреля стало известно, что летом 2023 года Фьюри планирует провести защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой должен пройти 15 или 22 июля. Сообщалось, что соперником британца может стать китаец Чжан Чжилэй или американец Энди Руис‑младший.
В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.